Roma Minacce | intimidazioni e telecamere di sorveglianza sabotate | parla l’ex collaboratore sotto scorta Marco Doria | ‘Sono stato lasciato solo’

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “C’è del marcio in Danimarca” diceva Marcellus ne l’Amleto di Shakespeare, in occasione della prima apparizione spettrale. E la nostra Danimarca è il VI Municipiono che, durante la scorsa estate, èspesso e volentieri protagonista delle nostre inchieste. L’amministrazione capitanata da Nicola Franco, per questi motivi, ha smesso di interloquire con chi scrive.accusa ci sarebbero i nostri articoli inerenti il Bando per l’Estatena, l’accentramento di deleghe nella persona del Presidente, la cacciata poco ortodossa della nota scrittrice Rita Pomponio dall’Assessorato alla Cultura (e il Tar le diede ragione, ndr), le accuse alla Presidente della Controllo e Garanzia Laura Arnetoli e alcune criticità poco chiare in riferimento ai collaboratori a titolo gratuito di cui ancora si avvale il minisindaco ...