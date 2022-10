Globalist.it

...fortuna i venerdì difor Future non sono solo per i "gretini" ma guarda un po' c'è un problema e oggi, finalmente, siamo tutti attenti all'ambiente, ai consumi, alla sostenibilità. Ie ...... ma una festa un concerto dei Cure, il nero diventa presto arcobaleno conI'm in Love o Close to me , un sabba giocoso che si conclude, appunto, con Boys Don't Cry , inon piangono. ... I ragazzi di Friday for Future si battono contro la rassegnazione ma sono stati traditi dalla politica Scendete per le strade se volete difendere i diritti in cui credete, noi scenderemo con voi per le strade perché la nostra vita è la vostra vita.Torna Streets for Kids, la grande mobilitazione europea per chiedere la realizzazione di strade scolastiche per proteggere bambini e ragazzi ...