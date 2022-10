Covid | in Sicilia nell’ultima settimana lieve aumento dei contagi e ospedalizzazioni

(Di giovedì 20 ottobre 2022)deidae delle nuove. Il bollettinole elaborato dal Dasoe mostra dal 10 al 16 ottobre un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un’incidenza di nuovi casi pari a 9.186 (+3.54%), con un valore cumulativo di 191/100.000 abitanti. Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (280/100 mila), tra i 70 e i 79 anni (283/100 mila) e tra i 45 e i 59 anni (236/100 mila). Più della metà dei pazienti in ospedale nelladi riferimento non risultano vaccinati. Dal 12 al 18 ottobre nella fascia d’età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 25,44%, mentre 67.445 bambini, pari al 21,88%, risultano aver completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con ...

, dai quasi 294mila i nuovi casi scendono a quota 275mila I contagi da- 19 tornano a scendere in tutta Italia questa settimana (12 - 18 ottobre), tranne in Puglia, Sardegna e. Si registra una diminuzione del 6,2% rispetto a quella precedente. 'Per la ......si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni con un'incidenza di nuovi casi di... In, dal 1 marzo sono state effettuate 137.561 somministrazioni di quarta dose di cui 129.512 ...Nella settimana dal 12 al 18 ottobre, in Sicilia, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi da Covid per 100.000 abitanti (408) e si evidenzia un aumento dei nuovi c ...L'unico dato positivo degli ultimi giorni, sul fronte Covid-19, riguarda il numero dei contagi nel nostro Paese, tornano finalmente a scendere del 6,2% dopo quattro settimane di aumenti. Purtroppo cre ...