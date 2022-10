VIDEO Il Liverpool segna ma il bimbo dorme | esultanza tutta da ridere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildell'di alcuni tifosi del: In casa c'è un bambino che, loro trovano un modo alternativo

Calciomercato.com

Gli highlights e le azioni salienti di- West Ham 1 - 0, match della dodicesima giornata di Premier League 2022/2023. Al 22 i reds passano in vantaggio: Tsimikas crossa dalla destra, Nunez prende il tempo a tutti e di testa ...Il gol annullato a Foden nel secondo tempo di- Manchester City ha fatto infuriare Guardiola , poi sconfitto 1 - 0 dal gol di Salah . ... che ha studiato ildi Pep e Momo rivelando cosa ... Liverpool, Klopp respinge le accuse: 'Mai dette frasi xenofobe' VIDEO Con un gol di Salah il Liverpool ha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il video dell'esultanza di alcuni tifosi dei Reds: in casa c'è un ...Highlights e gol Liverpool-West Ham 1-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO). Azioni salienti e reti della partita ...