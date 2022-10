Sudtirol-Parma | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Buon momento per gli emiliani, in serie positiva da quattro turni, l’ultimo dei quali li ha visti battere la capolista Reggina. Per niente male anche il cammino degli ospiti, reduci da 5 risultati utili consecutivi che li pongono a soli due punti dalla zona playoff.si giocherà sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Druso di Bolzano.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Il tecnico dei padroni di casa, Pierpaolo Bisoli, si schiererà con il 4-3-1-2: Poluzzi in porta, Berra, Zarro, Masiello e De Col in difesa. A centrocampo, Belardinelli, Tait e Pompetti. In avanti, Casiraghi dietro le punte Mazzocchi e Odogwu. Il suo collega Fabio Pecchia risponderà con il 4-2-3-1: Chichizola in ...