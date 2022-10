Bundesliga | i giocatori del Werder Brema non firmano autografi per pericolo Covid

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I calciatori delnon firmeranno piùo poseranno per delle foto con i tifosi, poiché il club dellamira a ridurre al minimo i rischi di infezione da coronavirus. Ilha fatto questo annuncio oggi, citando “l’aumento dei tassi di infezione da-19” e ha specificato che non pubblicherà più nemmeno i programmi di allenamento per impedire ai fan di radunarsi ed evitare assembramenti. Il numero di contagi da coronavirus inè nuovamente aumentato nelle ultime settimane e diversi club sono stati colpiti. Al Bayern Monaco, diversisono risultati positivi, tra cui Manuel Neuer, Leon Goretzka e Thomas Müller. La Federcalcio tedesca ha formulato raccomandazioni alle squadre tedesche, che tuttavia non ...

SPORTFACE.IT

Perché basta scorrerla, questa graduatoria, per rendersi conto che Ligue 1 esono ... Nessuno di questi club ha un'età media superiore ai 24.3 anni per quanto riguarda iin entrata. ...La lista non comprende nemmenoitaliani. Dalla Serie A arrivano infatti solo Mike Maignan ... Per il resto solocon Jamal Musiala e Ryan Granvenberch (Baryern Monaco), Karim Adeyemi ... Bundesliga, i giocatori non firmano autografi per pericolo Covid Hannover, 17 ott. (Adnkronos) - I calciatori del Werder Brema non firmeranno più autografi o poseranno per delle foto con i tifosi, poiché il club della Bundesliga mira a ridurre al minimo i ...Brutte notizie per il Bayern Monaco e la Nazionale tedesca. Leroy Sane, dopo l'infortunio contro il Friburgo, ha svolto gli esami clinici che hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia sinist ...