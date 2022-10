Corriere dello Sport

L'ex capitano della Roma ha infatti voluto dedicare, tramite una storia su Instagram, un messaggio al padre, Enzo, scomparso due anni fa, il 12 ottobre del 2020, malato di Coronavirus. "Due ...Per la nona giornata il Lecce, dopo due anni e mezzo,ad affrontare la Roma allo stadio Olimpico. È la 17esima volta che le due squadre si ... sul dischetto si portò capitanche tentò ... Totti ritorna sui social: la commovente dedica per papà Enzo L'ex capitano della Roma ha scritto e condiviso un messaggio per il padre, morto il 12 ottobre del 2020 all'età di 76 anni ...Francesco Totti dopo un lungo silenzio è tornato sui social per la prima volta dopo la separazione da Ilary. E' apparso sullo scooter insieme al figlio Cristian. Francesco Totti è tornato sui social d ...