Gf Vip 7 | un atto giudiziario verrà notificato nella Casa | ecco a chi è diretto e cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Guai in vista per un concorrente del Gf Vip7? Stando a Leggo, Pamela Pratiraggiuntada un provvedimento disciplinare: Una nota dello studio legala Legalteams, società tra avvocati specializzata in diritto amministrativo e commerciale con sedi a Milano e Roma, che fa sapere “di avera Pamela Prati undi pignoramento per il recupero di spese legali. Spese dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una L'articolo proviene da Isa e Chia.