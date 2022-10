Wanna Marchi parla a Non è l’Arena da Massimo Giletti | ‘Prendo solo 600 euro di pensione’

(Di martedì 11 ottobre 2022) Stanno facendo discutere le parole rilasciate daal programma condotto daNon è(qui gli ascolti del programma). La donna, coinvolta nelle note vicende legate alle televendite insieme al Mago do Nascimiento, si è lamentata in studio della pensione percepita oltre che a finire al centro di un acceso botta e risposta con il giornalista Luca Telese. Cosa ha dettodaL’80enne teleimbonitrice, ‘protagonista’ peraltro di una serie Tv su Netflix dal titolo, hato di come fa oggi a vivere. Queste le sue parole: “Prendo soltanto 600di pensione, capite? Questa è l’Italia”. In studio era presente anche Stefania Nobile che invece ha detto ...

La politica è una televendita con mezzi potentissimi e i talk ne sono una versione solo più compressa e schizofrenica. Forse è per questo che, a Non è l'Arena su La7, sembra a suo agio. Altro che 'pesce fuor d'acqua', qua siamo di fronte a un pesce di nome Wanda. E che pesce: sguazza, rimesta, annaspa e poi riparte a tutta ...Stiamo parlando di, la venditrice più ricca della storia della tv italiana. Di origini umili e contadine, in giovane età si sposa e dal matrimonio nasce la figlia con cui ha condiviso ...Il patrimonio di Wanna Marchi è stimato con una cifra da capogiro. Le curiosità della venditrice tv condannata per estorsione e truffa negli anni '90.