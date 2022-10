Ucraina | La Russia vuole riportarci ai tempi di Hitler - Onu e Biden | Attacchi brutali e inaccettabili - Mosca | La Nato punta a

(Di martedì 11 ottobre 2022) Zelensky: 'Non siamo intimoriti, la battaglia contro il nemico sarà più dura'. Per il vice ambasciatore dell'Ue all'Onu, Silvio Gonzato, si tratta di 'crimini di guerra', per i quali 'riterremo ...

... 'Ho sottolineato l'importanza di una forte reazione del G7 al terrorismo missilistico della. L'ha bisogno di uno scudo aereo per proteggere i civili e le infrastrutture sensibili'. Lo ...Zelensky: 'Non siamo intimoriti, la battaglia contro il nemico sarà più dura'. Per il vice ambasciatore dell'Ue all'Onu, Silvio Gonzato, si tratta di 'crimini di guerra', per i quali 'riterremo ...La guerra infuria, sulle teste di tutti, in Europa. Nonostante ci sia, chiaramente, un aggressore (la Russia) e un aggredito (l’Ucraina), nonostante i bombardamenti (appena di ieri) sulle città ucrain ...Il presidente americano Joe Biden si è impegnato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky «a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa ...