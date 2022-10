Guardando in faccia la Meloni Striscia | la clamorosa frase ' rubata' a Berlusconi | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le anticipazioni dila Notizia sono tutte in salsa politica, con la satira dello storico tg di Canale 5 che non risparmia mai nessuno. Innanzitutto Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono partiti dalla notizia del giorno: “Stamattina i nuovi parlamentari si sono presentati a Palazzo Madama e a Montecitorio per i primi adempimenti, molte persone si sono accalcate per vederli”. “Hanno detto bravi, approfittate - ha ironizzato l'attore napoletano - con tutte le assenze che fanno in Parlamento molti di questi o li vedi oggi o non li vedi più, è un'esclusiva”. Poi i due conduttori dila Notizia sono passati al centrodestra, e più precisamente al vertice che si è tenuto ad Arcore tra Giorgia, Silvioe Matteo Salvini. Un appuntamento non decisivo, ma per fare il punto sulla ...