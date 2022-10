Dalla collana massonica di Giorgia Meloni a Joe Biden e i vaccini contro gli uragani | le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di sabato 8 ottobre 2022) Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei 10 fact-check più interessanti degli ultimi sette giorni. Anche questaci siamo imbattuti in bufale sulla guerra in Ucraina. Inoltre, abbiamo smentito notizie e informazioni false su politici nazionali e internazionali, tra cui Joee Matteo Salvini, ma anche la prima ministraNuova Zelanda – che secondo i complottisti vorrebbe istituire una censura globalela libertà d’espressione – e, che invece sarebbe partemassoneria. Infine, non mancano le teorie del complotto sull’ingegneria genetica e una locandina sui divieti in Qatar che in molti hanno creduto – erroneamente – fosse ufficiale, e legata ai mondiali di calcio in programma a fine autunno. ...