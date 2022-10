Napoli storico: 6-1 all’Ajax. Peggior ko in Champions della storia degli olandesi (Di martedì 4 ottobre 2022) Un Napoli stellare. storico. Indelebile. E’ Luciano Spalletti a mettere la firma sulla Peggiore sconfitta della storia dell’Ajax in Champions League. Un 6-1 che apre la crisi nera dei Lancieri, che mai avevano subito più di quattro gol alla Cruijff Arena. E per la prima volta gli azzurri chiudono la terza giornata a punteggio pieno. Travolgenti, letali, cinici. L’unica sbavatura si ha in avvio. Poi la rimonta è costruita passo dopo passo, fino a dilagare e costringere i tifosi avversari ad abbandonare lo stadio. Al 9? i Lancieri penetrano in area, Taylor ha il tiro a disposizione ma serve involontariamente un assist per la deviazione in rete di Kudus. Un episodio isolato in una partita che non ha storia. Il Napoli non subisce il contraccolpo e ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Unstellare.. Indelebile. E’ Luciano Spalletti a mettere la firma sullae sconfittadell’Ajax inLeague. Un 6-1 che apre la crisi nera dei Lancieri, che mai avevano subito più di quattro gol alla Cruijff Arena. E per la prima volta gli azzurri chiudono la terza giornata a punteggio pieno. Travolgenti, letali, cinici. L’unica sbavatura si ha in avvio. Poi la rimonta è costruita passo dopo passo, fino a dilagare e costringere i tifosi avversari ad abbandonare lo stadio. Al 9? i Lancieri penetrano in area, Taylor ha il tiro a disposizione ma serve involontariamente un assist per la deviazione in rete di Kudus. Un episodio isolato in una partita che non ha. Ilnon subisce il contraccolpo e ...

LuigiBevilacq17 : RT @corradone91: Risultati clamorosi in questa notte di #UCL: il 6-1 del #Napoli in casa dell'#Ajax è storico, #Simeone crolla col #Bruges… - sportface2016 : #Napoli storico: 6-1 all'#Ajax. Peggior ko in Champions della storia degli olandesi - corradone91 : Risultati clamorosi in questa notte di #UCL: il 6-1 del #Napoli in casa dell'#Ajax è storico, #Simeone crolla col… - Fiorentinanews : #ChampionsLeague: un #Napoli storico umilia l’#Ajax, gioisce anche l’#Inter con un episodio dubbio. #Salah mette la… - CharlotteHeyw : Io sono sconvolta, estasiata, felice! 6-1 in casa dell’Ajax! Risultato storico! Un minuto di silenzio per quelli ch… -