GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 5 | “Che imbarazzo!”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Sono sinceramente in imbarazzo a commentare la puntata di ieri del GF Vip. Io i reality li amo e so cosa guardo, e cioè programmi trash, che hanno il semplice scopo di intrattenere, non di educare o creare esempi per nessuno, e vanno visti con questo spirito. Purtroppo quest’anno è successa una cosa talmente grave che non si può non parlarne e non condannare il comportamento dei concorrenti. Odio quando nei reality si usano parole come bullismo, omofobia o razzismo, perché ripeto vanno presi con leggerezza ma per la prima volta in 20 anni, la parola bullismo ci sta alla perfezione. Che stretta al cuore l’ultimo confessionale di Marco Bellavia, che pugno nello stomaco vederlo steso su quel pavimento mentre gli altri suoi coinquilini passavano indifferenti. Che brutta pagina di TV, che brutto spettacolo. Mi ha fatto piacere che Alfonso Signorini abbia detto che la colpa di quanto è ...