Champions, come vedere Juventus-Maccabi Haifa in TV e streaming (Di martedì 4 ottobre 2022) Se la partita col Benfica era importante, figuriamoci questa. La Juventus si ripresenta all'esame di Champions rinfrancata dal tondo 3-0 in campionato contro il Bologna che ha fatto tornare i bianconeri a respirare dopo un periodo di crisi in Italia e in Europa. I problemi non sono finiti, ma il Maccabi Haifa è una squadra sulla carta alla portata della vecchia signora, la quale potrà contare anche sul recupero di un fuoriclasse come Di Maria, più che mai importante in questo incontro spartiacque per la qualificazione agli ottavi di Champions. : il pre-partita La situazione del gruppo H per la Juventus non è totalmente disperata ma rischia di essere irrimediabilmente compromessa se la squadra di Massimiliano Allegri non riuscisse ad acciuffare i primi 3 punti del ...

