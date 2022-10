MotoGp, in Thailandia è Bezzecchi che conquista la pole position (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole della classe MotoGp (la sua prima in carriera) e domani partirà davanti a tutti nel GP della Thailandia. Secondo tempo per lo spagnolo Jorge Martin. Francesco Bagnaia chiude la prima fila, tutta Ducati. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha), apre la seconda fila. (Ansa) (foto@MotoGp-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 ottobre 2022) Marcoha ottenuto ladella classe(la sua prima in carriera) e domani partirà davanti a tutti nel GP della. Secondo tempo per lo spagnolo Jorge Martin. Francesco Bagnaia chiude la prima fila, tutta Ducati. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha), apre la seconda fila. (Ansa) (foto@-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

SkySportMotoGP : ?????? BEZZECCHI DA SOGNO A Buriram festeggia la sua prima pole in top-class. Tre Ducati in prima fila: alle spalle de… - Italpress : Prima pole MotoGp per Bezzecchi in Thailandia - quotidianodirg : Prima pole MotoGp per Bezzecchi in Thailandia - Italpress : Prima pole MotoGp per Bezzecchi in Thailandia - MasterblogBo : BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Sette Ducati nelle prime dieci posizioni nelle Q2 della MotoGP, ma la notizia è… -