Grande Fratello Vip, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa definitivamente: annullato il televoto (Di sabato 1 ottobre 2022) Marco Bellavia, a seguito di ripetuti e continui attacchi e derisioni ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello Vip: web in rivolta. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 ottobre 2022), a seguito di ripetuti e continui attacchi e derisioni hadi lasciare ladelVip: web in rivolta.

emmabonino : Spadaccia è stato per me un fratello più grande e credo sia stato così per molti altri radicali. Con Marco Pannel… - GrandeFratello : Nelle scorse ore alcuni concorrenti di “Grande Fratello Vip” sono usciti momentaneamente dalla Casa per recarsi pre… - GrandeFratello : Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata… - Ailuottox : Niente rega, in conclusione, se siete depress* chiudetevi in casa e non uscite perché siete patetici e rischiate di… - lackoflov3 : per me quello che è successo quest’anno al grande fratello è talmente grave che non penso che riusciranno, in qualc… -