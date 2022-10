Casa Moderna fino a domenica 9 ottobre alla Fiera di Udine (Di sabato 1 ottobre 2022) Casa Moderna ha aperto le porte della 69^ edizione inaugurata oggi (sabato 1° ottobre) alla Fiera di Udine dove fino a domenica 9 ottobre espongono 127 aziende che, con le loro case rappresentate, portano a oltre 200 i marchi presenti. L’offerta espositiva, articolata in 163 settori merceologici, è vasta e diversificata per rispondere in modo concreto e qualificato alle nuove esigenze dei visitatori, sempre più attenti non solo al bello e a ciò che fa tendenza, ma anche alla funzionalità, al risparmio – energetico in primis – all’utilizzo di materiali e tecniche per il rispetto della salute dentro le mura domestiche e dell’ambiente. Quella di oggi è stata la prima inaugurazioneper il neo Presidente di ... Leggi su udine20 (Di sabato 1 ottobre 2022)ha aperto le porte della 69^ edizione inaugurata oggi (sabato 1°didoveespongono 127 aziende che, con le loro case rappresentate, portano a oltre 200 i marchi presenti. L’offerta espositiva, articolata in 163 settori merceologici, è vasta e diversificata per rispondere in modo concreto e qualificato alle nuove esigenze dei visitatori, sempre più attenti non solo al bello e a ciò che fa tendenza, ma anchefunzionalità, al risparmio – energetico in primis – all’utilizzo di materiali e tecniche per il rispetto della salute dentro le mura domestiche e dell’ambiente. Quella di oggi è stata la prima inaugurazioneper il neo Presidente di ...

OmarNews24 : PARTITA CASA MODERNA 2022 ALLA FIERA DI UDINE - Telefriuli1 : ?? ?????????? ???? ?????????????????? ?????? ???????????????? ???? ???????? ?? ???????????????????? ???? ?????????? ???????????????????? Aperta la 69^ edizione di Casa Moderna.… - StefanoMacale : RT @Formedil: #ediltrophy22 a @UdineFiere, in occasione di Casa Moderna, la selezione regionale che vede in gara gli enti del Friuli Venezi… - Ozgur_Ezgi79 : @FabioLisci Io ce l'avevo qui in questa casa dove abito,era della precedente padrona,ma l'ho buttata giù sia per lo… - _MissCoraline_ : Ho seguito questa situazione con sconcerto. In quella casa c’e lo specchio della società moderna, che si gira dall’… -