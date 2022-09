Ciclismo: niente Lombardia per Primoz Roglic, stagione finita per lo sloveno (Di martedì 27 settembre 2022) stagione completamente da dimenticare per Primoz Roglic. Lo sloveno è caduto al Tour de France ed ha dovuto lasciare la Grande Boucle, concentrandosi poi sulla Vuelta di Spagna, dove l’epilogo è stato lo stesso. Le cadute a condizionare il 2022 del capitano della Jumbo-Visma che ha deciso di fermarsi e puntare direttamente al prossimo anno: per lui niente più corse in questo mese. Al forfait del Mondiale di Wollongong si succede infatti anche quello nell’ultima Classica Monumento dell’annata, il Giro di Lombardia. A guidare la compagine neerlandese nella corsa tricolore ci sarà il vincitore della Grande Boucle, il danese Jonas Vingegaard, tornato in gara da pochissimo dopo un lungo stop. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022)completamente da dimenticare per. Loè caduto al Tour de France ed ha dovuto lasciare la Grande Boucle, concentrandosi poi sulla Vuelta di Spagna, dove l’epilogo è stato lo stesso. Le cadute a condizionare il 2022 del capitano della Jumbo-Visma che ha deciso di fermarsi e puntare direttamente al prossimo anno: per luipiù corse in questo mese. Al forfait del Mondiale di Wollongong si succede infatti anche quello nell’ultima Classica Monumento dell’annata, il Giro di. A guidare la compagine neerlandese nella corsa tricolore ci sarà il vincitore della Grande Boucle, il danese Jonas Vingegaard, tornato in gara da pochissimo dopo un lungo stop. Foto: Lapresse

