Il Papa riceve il nuovo ambasciatore del Paraguay (Di domenica 25 settembre 2022) Papa Francesco ha ricevuto in udienza l’ambasciatore María Leticia Casati Caballero, nuovo ambasciatore del Paraguay, in occasione della presentazione delle lettere con cui viene accreditata presso la Santa Sede. La rappresentante diplomatica, nata il 20 gennaio 1967, è sposata e ha tre figli. Ottenuta la licenza in Diritto presso l’Università nazionale di Asunción nel 1990, ha seguito i corsi di specializzazione per funzionari internazionali presso la Società italiana per l’organizzazione internazionale, Sioi (1993); in relazioni internazionali presso il ministero degli Affari esteri d’Italia, a Firenze (1994); nella Gestión y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial presso la Facoltà delle Scienze economiche presso l’Università nazionale di Córdoba (Argentina) nel 2018. Ha inoltre conseguito il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 settembre 2022)Francesco ha ricevuto in udienza l’María Leticia Casati Caballero,del, in occasione della presentazione delle lettere con cui viene accreditata presso la Santa Sede. La rappresentante diplomatica, nata il 20 gennaio 1967, è sposata e ha tre figli. Ottenuta la licenza in Diritto presso l’Università nazionale di Asunción nel 1990, ha seguito i corsi di specializzazione per funzionari internazionali presso la Società italiana per l’organizzazione internazionale, Sioi (1993); in relazioni internazionali presso il ministero degli Affari esteri d’Italia, a Firenze (1994); nella Gestión y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial presso la Facoltà delle Scienze economiche presso l’Università nazionale di Córdoba (Argentina) nel 2018. Ha inoltre conseguito il ...

gabrielecatania : @minomazz Però Zuppi è arcivescovo di Bologna, ha un ruolo diverso, la carica gli dura 5 anni, l'attenzione che ric… - maina_enrica : Papa Francesco riceve in udienza il presidente Usa Biden. Tra i temi la ... - IvanaIv29438384 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco riceve in udienza la società @Deloitte: “Siate consulenti integrali per ri-orientare il modo di stare su… - lorenzo8537 : RT @Gla_mazon: 24 settembre 1779: Cristoforo Unterperger, artista originario della Val di Fiemme, riceve il saldo di 400 lire per i lavori… - scorpio66966 : RT @Gla_mazon: 24 settembre 1779: Cristoforo Unterperger, artista originario della Val di Fiemme, riceve il saldo di 400 lire per i lavori… -