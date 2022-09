Verona | il prete di Sona contro i matrimoni gay | Se due omosessuali vengono da me non li sposo

Beverari_M : Provincia di Verona, comune di Sona. Prete novax, ecc ecc fa propaganda politica fuori dalla chiesa. Parrocchiani i… -

la Repubblica

... perché a mio giudizio non vi è cosa, che tanto si opponga al decoro di unquanto il vederlo ... Corsa internazionale, riservata ai velocipedisti della Provincia di Brescia, Bergamo,, ...Fu il suo killer a raccontare gli ultimi momenti della vita di Puglisi, uncoraggioso ed eroico ammazzato brutalmente in un delitto mafioso. Don Pino Puglisi è stato beatificato il 25 maggio ... Verona, il prete di Sona contro i matrimoni gay: "Se vengono da me non li sposo" Diffuso un volantino di 8 pagine a sua firma. Il parroco Giorgio Zampini: "Non l'ho scritto io ma sono d'accordo" ...Il parroco, don Giorgio Zampini, dice non essere l’autore ma di approvare totalmente il contenuto: “È un testo per i cristiani che fanno quello che dice il ...