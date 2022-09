Proteste contro la mobilitazione parziale, oltre 100 arresti in Russia (Di mercoledì 21 settembre 2022) oltre cento persone sono state arrestate in Russia nelle Proteste contro la mobilitazione parziale annunciata questa mattina dal presidente Vladimir Putin. Nella città siberiana di Irkutsk, ha riferito Ovd-Info, secondo attivisti locali citati il Moscow Times, almeno 10 dei 60 manifestanti radunatisi in una piazza centrale sono stati arrestati. Proteste e arresti in molte della città della Russia contro la mobilitazione parziale annunciata oggi dal presidente Putin Nella terza città della Russia, Novosibirsk, un video pubblicato sui social media mostrava un manifestante contro la mobilitazione parziale che gradava “Non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 settembre 2022)cento persone sono state arrestate innellelaannunciata questa mattina dal presidente Vladimir Putin. Nella città siberiana di Irkutsk, ha riferito Ovd-Info, secondo attivisti locali citati il Moscow Times, almeno 10 dei 60 manifestanti radunatisi in una piazza centrale sono stati arrestati.in molte della città dellalaannunciata oggi dal presidente Putin Nella terza città della, Novosibirsk, un video pubblicato sui social media mostrava un manifestantelache gradava “Non ...

