Pamela Prati al GF Vip, online la sua cover di Que te la pongo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pamela Prati ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa del GF VIP sulle note di Que te la pongo, cover che ha remixato e di cui è online il video A sei anni dalla sua ultima partecipazione, Pamela Prati ha fatto nuovamente il suo ingresso nella casa del GF VIP, in onda in prima serata su Canale 5. Pamela Prati ha stupito i telespettatori entrando a bordo di un taxi sulle note di Que te la pongo, celebre sigla di Scherzi a parte del 1994, remixata per questa occasione con una speciale versione prodotta dalla Vocal Sound di Gabriele Palazzi e mixata da Francesco Adessi. Il brano è da oggi disponibile anche su tutte le piattaforme digitali (https://spoti.fi/3RVOBjC) e Pamela descrive questa nuova ...

