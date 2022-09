Il falso ambientalismo sta rovinando Milano

messorina52 : RT @nexusSEI_6: L'ipocrisia falso-moralista dei piddogrillini, lanciata al suo massimo C'è tutto: il finto ambientalismo, il vittimismo pat… - nexusSEI_6 : L'ipocrisia falso-moralista dei piddogrillini, lanciata al suo massimo C'è tutto: il finto ambientalismo, il vittim… - gpaulesu : @La_manina__ A me fa schifo l'ipocrisia di questo falso ambientalismo d'accatto, usato per interessi di bottega pri… - boccini_fabio : @EleonoraEvi Lo sa vero che le cagate che scrivete da mattina a sera emettono molto più inquinamento di un Jet priv… - Gaspa : @Iavoce Le solite fregnacce del falso ambientalismo militante. -

Sono loro e il loro, in nome del quale non si è investito in rigassificatori, termovalorizzatori e nel nucleare di ultima generazione, la causa di questa crisi che la guerra in ...Dichiara Valentina Grippo: "Dobbiamo uscire daldualismo tra sviluppo e tutela del territorio. I due aspetti possono e devono viaggiare insieme, trasformando l'del no in una ... Conte dice basta ai falsi ambientalisti. Si profila uno scontro M5S-Verdi sui temi ambientali