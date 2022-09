Giappone: allerta per super tifone Nanmadol, 9 mln evacuati (Di lunedì 19 settembre 2022) Le autorità Giapponesi hanno diramato l'ordine di evacuazione per 9 milioni di cittadini a causa del passaggio del tifone Nanmadol, nel sud - ovest del Paese. Lo riferisce Bbc. Quasi 350mila le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Le autoritàsi hanno diramato l'ordine di evacuazione per 9 milioni di cittadini a causa del passaggio del, nel sud - ovest del Paese. Lo riferisce Bbc. Quasi 350mila le ...

fisco24_info : Giappone: allerta per super tifone Nanmadol, 9 mln evacuati: Premier Kishida rinvia partenza per New York - UltimeNotiziee : #Giappone: allerta per il #tifone #Nanmadol, 9 mln evacuati - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità #scossa #terremotoTaiwan Devastante terremoto in Taiwan. Allerta tsunami in Giappone - ZPeppem : RT @Antonio80155302: Tifone in Giappone, allerta 4 su scala di 5. 4 milioni di persone evacuate. Terremoto magnitudo 7,2 a Taiwan. In ent… - Codirosso3 : RT @Antonio80155302: Tifone in Giappone, allerta 4 su scala di 5. 4 milioni di persone evacuate. Terremoto magnitudo 7,2 a Taiwan. In ent… -