Lele Spedicato | chi è | altezza | carriera | malattia | Instagram | figli e moglie dell’ospite di Verissimo

Lele Spedicato, il famoso chitarrista dei Negramaro, sarà ospite di Verissimo insieme alla moglie Clio Evans. Questo pomeriggio la coppia sarà intervistata da Silvia Toffanin nel celebre salotto di Canale 5. Tanti gli argomenti che saranno affrontati, dalla musica, all'amore, alla malattia che aveva colpito il musicista proprio il 17 settembre di 4 anni fa. Ma intanto conosciamo meglio Lele. Biografia, famiglia, moglie e figli Emanuele (Lele) Spedicato è nato il 26 ottobre del 1980 a Veglie, in provincia di Lecce. Dal 1999 fa parte del gruppo musicale dei Negramaro, dove suona la chitarra. Dal 2017 è sposato con la bellissima Clio Evans, sua inseparabile compagna di vita e madre dei suoi due figli.

