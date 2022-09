Roma, Dybala: “Sono molto contento della vittoria, sul rigore..” (Di martedì 13 settembre 2022) Roma Dybala- La Roma è tornata subito al lavoro dopo la vittoria di ieri sera, 2-1 ai danni dell’Empoli, di Paolo Zanetti. La Roma è tornata alla vittoria contro l’Empoli per 2-1, dopo le due sconfitte consecutive contro Ludogorets e Udinese. Uno dei protagonisti di ieri sera è stato Paulo Dybala, autore di una rete e di un assist, ecco di seguito le sue parole a Dazn: Sul rigore lasciato a Pellegrini: “Chi tirerà il prossimo? Credo che a volte più che parlarne prima si decida sul momento. Io avevo già fatto gol, Lorenzo ancora non ha fatto gol e ne aveva bisogno per la fiducia. Era giusto che tirasse lui. Se c’è un altro rigore sicuramente vedremo al momento, non si scrive prima chi lo calcia”. Sullo Scudetto: “Quanto manca alla ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Laè tornata subito al lavoro dopo ladi ieri sera, 2-1 ai danni dell’Empoli, di Paolo Zanetti. Laè tornata allacontro l’Empoli per 2-1, dopo le due sconfitte consecutive contro Ludogorets e Udinese. Uno dei protagonisti di ieri sera è stato Paulo, autore di una rete e di un assist, ecco di seguito le sue parole a Dazn: Sullasciato a Pellegrini: “Chi tirerà il prossimo? Credo che a volte più che parlarne prima si decida sul momento. Io avevo già fatto gol, Lorenzo ancora non ha fatto gol e ne aveva bisogno per la fiducia. Era giusto che tirasse lui. Se c’è un altrosicuramente vedremo al momento, non si scrive prima chi lo calcia”. Sullo Scudetto: “Quanto manca alla ...

