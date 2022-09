I convocati del Liverpool in vista del Napoli (Di martedì 6 settembre 2022) Il tecnico Jurgen Klopp ha diramato la lista dei convocati, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli. Ecco l'elenco completo : Alisson, Gomez, Fabinho, Van Dijk, Thiago, Milner, Firmino, Salah, Adrian, Elliott, Jota, Tsimikas, Diaz, Robertson, Nunez, Arthur, Matip, Bajcetic, Philips, Alexander-Arnold, Davies. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 6 settembre 2022) Il tecnico Jurgen Klopp ha diramato la lista dei, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. Ecco l'elenco completo : Alisson, Gomez, Fabinho, Van Dijk, Thiago, Milner, Firmino, Salah, Adrian, Elliott, Jota, Tsimikas, Diaz, Robertson, Nunez, Arthur, Matip, Bajcetic, Philips, Alexander-Arnold, Davies.

