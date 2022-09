(Di lunedì 5 settembre 2022) Coincidenze o condivisioni politiche? 'Ilcon cui il Cremlino annuncia lo stop alla fornitura di gas nel caso in cui non decadano leeuropee alla Russia, subito dopo le...

sdallagata : RT @globalistIT: - Stefamart7 : E una centrale + deposito nazionale dei rifiuti radioattivi sempre nel giardino di Fratoianni. Anzi, centrale da Bo… - VerdiVeneto : RT @globalistIT: - europaverde_it : RT @globalistIT: - zazoomblog : Evi - Bonelli (Verdi): Sulle sanzioni tempismo sospetto tra le dichiarazioni di Salvini e quelle di Mosca -… -

Globalist.it

Solo attuando queste misure, - concludonoed, - potremo dirci certamente liberi dai ricatti di questo o quel dittatore", concludono.... in lotta anche all'uninominale contro Daniela Dondi, ci sono l'ex grillina Eleonorae Giovanni ... Spilamberto e Castelvetro c'è il segretario verde Angelo, che se la gioca contro Benedetta ... Evi-Bonelli (Verdi): “Sulle sanzioni tempismo sospetto tra le dichiarazioni di Salvini e quelle di Mosca” Una nota, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, co-portavoce nazionali di Europa Verde: "Emerge il doppio gioco della Lega" ...Di seguito i comunicati stampa di oggi, sabato 3 settembre, in vista delle elezioni politiche fissate per il prossimo 25 settembre. ELEZIONI, ...