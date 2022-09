Cile, bocciata la riforma costituzionale della sinistra di Boric (Di lunedì 5 settembre 2022) Oltre il 60% del Cile ha deciso di respingere la proposta di riforma costituzionale voluta dal governo di Gabriel Boric, che conteneva al suo interno anche l’ampliamento di diritti civili, la tutela delle minoranze indigene e un inedito interesse ecologico. Definita da molti il progetto vincente per una costituzione moderna e aperta, non ha trovato però il sostegno politico della maggior parte dei Cileni, con i festeggiamenti del partito ultraconservatore UDI e del resto delle forze politiche di opposizione. Il progetto di riforma costituzionale era stato votato favorevolmente nel 2020 dall’80% dei cittadini aventi diritto, ma già da oggi inizia un nuovo progetto: Boric ha già convocato i rappresentanti dei partiti per passare ad una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Oltre il 60% delha deciso di respingere la proposta divoluta dal governo di Gabriel, che conteneva al suo interno anche l’ampliamento di diritti civili, la tutela delle minoranze indigene e un inedito interesse ecologico. Definita da molti il progetto vincente per una costituzione moderna e aperta, non ha trovato però il sostegno politicomaggior parte deini, con i festeggiamenti del partito ultraconservatore UDI e del resto delle forze politiche di opposizione. Il progetto diera stato votato favorevolmente nel 2020 dall’80% dei cittadini aventi diritto, ma già da oggi inizia un nuovo progetto:ha già convocato i rappresentanti dei partiti per passare ad una ...

