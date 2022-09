Una super Udinese cala il poker e batte 4-0 la Roma (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Due errori di Karsdorp e Rui Patricio, oltre ad una prestazione molto al di sotto della sufficienza, condannano la Roma alla prima sconfitta in campionato. Alla Dacia Arena una grande Udinese s'impone 4-0 conquistando la terza vittoria consecutiva, grazie alle reti di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric: la squadra di Sottil raggiunge a quota 10 punti in classifica proprio gli uomini di Mourinho. Pronti via e i giallorossi hanno subito la prima palla gol con Dybala, che scappa in velocità alla difesa bianconera ma incrocia troppo con il mancino in diagonale. Dall'altra parte invece i friulani la sbloccano al 5' con Udogie, lesto ad approfittare di un brutto errore in alleggerimento di Karsdorp, che nel tentativo di appoggiare di petto a Rui Patricio regala l'assist al futuro giocatore del Tottenham. La Roma non ci sta e al 14' ... Leggi su agi (Di domenica 4 settembre 2022) AGI - Due errori di Karsdorp e Rui Patricio, oltre ad una prestazione molto al di sotto della sufficienza, condannano laalla prima sconfitta in campionato. Alla Dacia Arena una grandes'impone 4-0 conquistando la terza vittoria consecutiva, grazie alle reti di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric: la squadra di Sottil raggiunge a quota 10 punti in classifica proprio gli uomini di Mourinho. Pronti via e i giallorossi hanno subito la prima palla gol con Dybala, che scappa in velocità alla difesa bianconera ma incrocia troppo con il mancino in diagonale. Dall'altra parte invece i friulani la sbloccano al 5' con Udogie, lesto ad approfittare di un brutto errore in alleggerimento di Karsdorp, che nel tentativo di appoggiare di petto a Rui Patricio regala l'assist al futuro giocatore del Tottenham. Lanon ci sta e al 14' ...

sportmediaset : Una rosa infinita e un super Kvara: il Napoli può davvero puntare in alto #Sportmediaset #Napoli-Lazio #Spalletti - EleonoraEvi : L’1% della popolazione più ricca del pianeta inquina il doppio della metà più povera. il prezzo dei capricci dei su… - acmilan : A comeback, 2-goal win against Sevilla #OnThisDay in 2007 in the European Super Cup ?? Oggi, nel 2007, una vittoria… - ant1fa17 : RT @pastaconpatate: Quando vedo influencer come Valeria Angione al festival di Venezia sono troppo contenta, lei è una delle poche che si è… - ziffozaffo1 : RT @ziffozaffo1: @M_gabanelli @Super_Stefy_ Una semplice statistica : quanti pagano IMU e Tassa rifiuti per provincia e regione? Pubblica i… -