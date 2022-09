GdS – Sion | Balotelli | “Gattuso ha detto che qui fa freddo ma per me è bella opportunità”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 settembre 2022) 2022-09-02 08:24:22Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Le prime parole di Marioin Svizzera C’è grande entusiasmo al per l’arrivo di Mario. Basti pensare che questa mattina il profilo Twitter ufficiale del club biancorosso scriveva: “No, non state sognando. Buona giornata a tutti”. L’attaccante italiano, debutterà sabato, in occae della sfida casalinga che ildisputerà contro il Basilea. In attesa di vederlo in campo Mario si è espresso per la prima volta questo pomeriggio, in occae dell’attesissima conferenza stampa di presentazione. SuperMario ha dichiarato di aver parlato con Gennaro(ex giocatore ed allenatore dei romandi), il quale gli ha consigliato di venire a ...