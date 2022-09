Ultime Notizie – Covid oggi Emila, oggi 1.657 contagi e 3 morti: bollettino 1 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 1.657 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 1 settembre, secondo i numeri Covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I casi sono stati individuati su un totale di 10.854 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 5.311 molecolari e 5.543 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+2 rispetto a ieri, +7,1%), l’età media è di 64,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 896 (-4 rispetto a ieri, -0,4%), età media 75,5 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 49,9 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Sono 1.657 ida coronavirus in Emilia Romagna, 1, secondo i numerideldella regione. Registrati 3. I casi sono stati individuati su un totale di 10.854 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 5.311 molecolari e 5.543 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+2 rispetto a ieri, +7,1%), l’età media è di 64,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 896 (-4 rispetto a ieri, -0,4%), età media 75,5 anni. L’età media dei nuovi positivi diè di 49,9 ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 20.503 i contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, rispetto ai… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 20.503 i contagi registrati nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute, rispet… -