Nella bufera Chiara Nasti e Zaccagni: c’entra il nome che hanno scelto per il figlio (Di giovedì 1 settembre 2022) in arrivo, cos’è successo. Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce nel mirino degli haters. Questa volta, però, l’influencer napoletana è stata criticata per un motivo davvero curioso: il nome scelto per il bambino che sta aspettando. Chiara L'articolo è apparso Nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 settembre 2022) in arrivo, cos’è successo. Non è la prima volta chefinisce nel mirino degli haters. Questa volta, però, l’influencer napoletana è stata criticata per un motivo davvero curioso: ilper il bambino che sta aspettando.L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

tutto_travaglio : #'Draghi ha fatto cadere Draghi'. Travaglio nella bufera - - CronacheMc : TOLENTINO - Bufera nella municipalizzata: il chirurgo Stefano Servili dovrebbe lasciare il posto in cui era stato n… - ZonaBianconeri : RT @RedaFree_it: ?? #PavelNedved è il vicepresidente della #Juventus finito nella bufera per un #video con tre ragazze e un altro mentre sta… - RedaFree_it : ?? #PavelNedved è il vicepresidente della #Juventus finito nella bufera per un #video con tre ragazze e un altro men… - zazoomblog : SWAT nella bufera loperazione per catturare il ricercato finisce male: il video shock - #nella #bufera… -