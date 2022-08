"Sa cosa mi interessa davvero?": schiaffone a Letta in tv, la frase che abbatte la sua carbonara (Di sabato 27 agosto 2022) L'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, si scatena a Controcorrente, il talk show di Retet 4 condotto da Veronica Gentili. Tema della discussione, gli slogan elettorali. A far discutere (e parecchio) è stato il tweet lanciato da Enrico Letta in cui ha fatto dell'ironia sui manifesti del Pd che riportano lo slogan "Scegli". E ieri il segretario del Pd ha lanciato un tweet in cui chiedeva di scegliere tra la pancetta e il guanciale. Immediata la reazione degli avversari politici, Calenda in testa che ha affermato: "Siamo tutti contenti che si stia divertendo". Ma di fatto è Damiano a Controcorrente ha mettere le cose in chiaro. L'ex ministro del Lavoro infatti, commentando il tweet di Letta, ha affermato: "Io non so qual è la scelta del Partito Democratico, ma una cosa è sicura, mi interessano solo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) L'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, si scatena a Controcorrente, il talk show di Retet 4 condotto da Veronica Gentili. Tema della discussione, gli slogan elettorali. A far discutere (e parecchio) è stato il tweet lanciato da Enricoin cui ha fatto dell'ironia sui manifesti del Pd che riportano lo slogan "Scegli". E ieri il segretario del Pd ha lanciato un tweet in cui chiedeva di scegliere tra la pancetta e il guanciale. Immediata la reazione degli avversari politici, Calenda in testa che ha affermato: "Siamo tutti contenti che si stia divertendo". Ma di fatto è Damiano a Controcorrente ha mettere le cose in chiaro. L'ex ministro del Lavoro infatti, commentando il tweet di, ha affermato: "Io non so qual è la scelta del Partito Democratico, ma unaè sicura, mino solo i ...

