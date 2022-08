Dramma a Roma, non risponde al telefono: 55enne trovato morto in casa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non riusciva a mettersi in contatto con lui, da giorni il telefono squillava a vuoto. E così, preoccupata, ha allertato le forze dell’ordine, le stesse che ieri sera, purtroppo, hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era in casa, ma purtroppo senza vita. trovato uomo morto a Testaccio Il Dramma ieri sera a Roma, in zona Testaccio, in via Nicola Zabaglia. A dare l’allarme la sorella dell’uomo, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui, ad avere notizie. Ma certo non poteva sapere che, una volta aperta la porta di casa, avrebbe trovato il fratello sul balcone, senza vita. Sul posto, intorno alle 20.10 di ieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia del Commissariato Celio, che ora dovranno fare chiarezza. Le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non riusciva a mettersi in contatto con lui, da giorni ilsquillava a vuoto. E così, preoccupata, ha allertato le forze dell’ordine, le stesse che ieri sera, purtroppo, hanno fatto la tragica scoperta: l’uomo era in, ma purtroppo senza vita.uomoa Testaccio Ilieri sera a, in zona Testaccio, in via Nicola Zabaglia. A dare l’allarme la sorella dell’uomo, che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con lui, ad avere notizie. Ma certo non poteva sapere che, una volta aperta la porta di, avrebbeil fratello sul balcone, senza vita. Sul posto, intorno alle 20.10 di ieri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti di polizia del Commissariato Celio, che ora dovranno fare chiarezza. Le ...

