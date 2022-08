Arthur può restare? Adesso cambia tutto: la situazione (Di mercoledì 24 agosto 2022) Arthur è senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori della Serie A e alla Juve sarebbe davvero sciocco farlo marcire in tribuna. La prestazione della Juventus contro la Sampdoria è stata davvero molto deludente e negativa, con il pubblico bianconero che si è apertamente scagliato contro Massimiliano Allegri e dunque ci vorranno una serie di cambiamenti davvero molto importanti soprattutto a centrocampo, con Arthur che può tornare di moda. Ansa FotoQuando nell’estate del 2020 Juventus e Barcellona hanno concluso lo scambio tra Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur, tutti quanti erano convinti che il grande affare l’avesse fatto la Juventus. Il sudamericano infatti aveva già dimostrato in Catalogna di poter essere un giocatore assolutamente adatto per il calcio europeo, tanto è vero che i tifosi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022)è senza ombra di dubbio uno dei migliori giocatori della Serie A e alla Juve sarebbe davvero sciocco farlo marcire in tribuna. La prestazione della Juventus contro la Sampdoria è stata davvero molto deludente e negativa, con il pubblico bianconero che si è apertamente scagliato contro Massimiliano Allegri e dunque ci vorranno una serie dimenti davvero molto importanti soprata centrocampo, conche può tornare di moda. Ansa FotoQuando nell’estate del 2020 Juventus e Barcellona hanno concluso lo scambio tra Miralem Pjanic e il brasiliano, tutti quanti erano convinti che il grande affare l’avesse fatto la Juventus. Il sudamericano infatti aveva già dimostrato in Catalogna di poter essere un giocatore assolutamente adatto per il calcio europeo, tanto è vero che i tifosi ...

le_marmiton_ : RT @kravotz: Aggiungerei Arthur, unico che può creare superiorità numerica dal palleggio eludendo il primo pressing avversario. Ma meglio m… - antonio_b__ : @kravotz sinceramente liberarsi di Arthur lo vedo come un errore. Può giocate con paredes, con pogba, con locatelli… - piro_piro15 : RT @kravotz: Aggiungerei Arthur, unico che può creare superiorità numerica dal palleggio eludendo il primo pressing avversario. Ma meglio m… - kravotz : Aggiungerei Arthur, unico che può creare superiorità numerica dal palleggio eludendo il primo pressing avversario.… - lukabw : @EdoardoMecca1 Peccato, però magari un anno in prestito in seria A, può fare maturare Fagioli. Speriamo in una usci… -