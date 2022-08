Atalanta-Milan 1-1, Sconcerti: “Diavolo meno squadra” | Serie A News (Di lunedì 22 agosto 2022) Mario Sconcerti, sul 'CorSera', ha analizzato Atalanta-Milan 1-1 di ieri sera al 'Gewiss Stadium'. Ecco l'opinione del giornalista sportivo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 agosto 2022) Mario, sul 'CorSera', ha analizzato1-1 di ieri sera al 'Gewiss Stadium'. Ecco l'opinione del giornalista sportivo

cmdotcom : Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito - acmilan : ?? Check out the stats post-Atalanta ?? - PietroMazzara : Il gol di Ismael #Bennacer è il minimo sindacale per quanto visto sul campo a Bergamo dove il #Milan ha imposto il… - sportli26181512 : Milan, testa al Bologna: i felsinei hanno pareggiato contro il Verona: Dopo il pareggio contro l'Atalanta, maturato… - Andrea39571548 : @fra_macri @MarcoKappa19 Ma la squadra più forte d'Italia, dove? Bisogna anche essere realisti ogni tanto.. ma qual… -