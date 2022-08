Ribaltone meteo | che succede con l' arrivo del ciclone balcanico

(Di domenica 21 agosto 2022) Negli ultimi giorni siamo stati abituati a un'Italia spaccata in due, con l'Italia settentrionale caratterizzata da trombe d'aria e nubifragi e il sud stretto nella morsa delle alte temperature. Dalla prossima settimana, però, tutto questo cambierà. Il cambiamento sarà provocato soprattutto dalla presenza di unche stazionerà sui Balcani ma che si espanderà anche verso le nostre regioni meridionali. Per questo già da lunedì (ma soprattutto martedì e mercoledì) il sud Italia sarà caratterizzato da fenomeni temporaleschi. Al centro-nord, invece, questa volta prevarrà l'alta pressione con temperature non troppo alte. Poi da giovedì rimonterà l'antiafricano ma nell'ultimo weekend di agosto non è escluso un passaggio temporalesco anche sulle regioni settentrionali.

