Bollette luce e gas | in arrivo la svolta da parte del governo Draghi

arcoberici : RT @MillyEsse: @TIRO_1974 @barbarab1974 Questi sono solo teppistelli da 4 soldi. Vivo a Londra e non mi pare la situazione sia questa. Piut… - andrelfieri : @EnricoLetta @matteosalvinimi Invece con voi : +debito pubblico +povertà +disoccupazione +inflazione, rincari carbu… - _fiorucci : RT @maya_sakurambo: Ma quale è la scusa dell'aumento delle bollette della luce? Anche quella viene dalla 'ucragnia' o è stato Putin??????? - AngPiu : A proposito c'è qualche Partito o Coalizione che nel suo programma elettorale dice qualcosa sui provvedimenti da pr… - tiber_h : RT @maya_sakurambo: Ma quale è la scusa dell'aumento delle bollette della luce? Anche quella viene dalla 'ucragnia' o è stato Putin??????? -

... da gennaio si avrebbe un'impennata delle tariffe die gas , senza l'azzeramento degli oneri ... Anche per investire meno risorse sul temain legge di Bilancio. Per i primi tre mesi dell'...... senza questa misura gli aumenti delledel gas sarebbero del 91% a famiglia sull'... [1] https://www.infobuildenergia.it/bolletta -- gas - aumenti - arera/Il nuovo governo dovrà fare i conti con una manovra con un fardello da circa 25 miliardi di euro: ecco perché l'aumento della busta paga e gli sconti in bolletta (ma non solo) sono a rischio.L’inflazione in Sicilia è in aumento e il caro vita si fa sentire sempre più. Basti pensare ai prezzi della benzina e agli aumenti della spesa di generi alimentari. La redazione di ...