Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati dopo 9 mesi: il motivo (Di sabato 6 agosto 2022) La storia d’amore tra Pete Davidson e Kim Kardashian è già arrivata al capolinea. I due stavano insieme da appena nove mesi e in questi giorni hanno deciso di chiudere la loro relazione. Stando a quanto riporta E News, il comico e la regina mondiale delle influencer avrebbero deciso di chiudere di comune accordo. La rottura è arrivata all’inizio di questa settimana, in realtà Davidson e l’ex compagna volevano aspettare un po’ prima di comunicarlo ai media, ma una bocca larga ha parlato con i magazine. “Con assoluta certezza possiamo rivelarvi che Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. Fonti attendibili vicine ai due ci hanno rivelato che la coppia è scoppiata. L’addio è arrivato all’inizio di questa ... Leggi su biccy (Di sabato 6 agosto 2022) La storia d’amore trae Kimè già arrivata al capolinea. I due stavano insieme da appena novee in questi giorni hanno deciso di chiudere la loro relazione. Stando a quanto riporta E News, il comico e la regina mondiale delle influencer avrebbero deciso di chiudere di comune accordo. La rottura è arrivata all’inizio di questa settimana, in realtàe l’ex compagna volevano aspettare un po’ prima di comunicarlo ai media, ma una bocca larga ha parlato con i magazine. “Con assoluta certezza possiamo rivelarvi che Kimsi. Fonti attendibili vicine ai due ci hanno rivelato che la coppia è scoppiata. L’addio è arrivato all’inizio di questa ...

TommyHendryx : Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. É stata palesemente una scelta di Kim, deve aver visto uno stand-u… - aprile_25 : Importantissima notizia appena pubblicata da CNN: Kim Kardashian e Pete Davidson si sono separati! (Scusate se non… - CristieMonize : A KIM KARDASHIAN TERMINOU COM PETE DAVISON JSJWOWSISKOZ FINALMENTE ???? - Serg_Ente : La relazione di pete davidson e kim kardashian è durata quanto il colore dei capelli di una 14enne - legillimens_x : ma come si sono lasciati anche Kim Kardashian e Pete Davidson, questi sono veramente i mesi orribili per le coppie di tutto il mondo -