Ilary Blasi e lo stop di un anno dalla tv dopo la fine del matrimonio con Totti (Di giovedì 4 agosto 2022) Da settimane, ormai, non si fa altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti, che avrebbe già una nuova fiamma (Noemi Bocchi) e la showgirl Ilary Blasi. dopo 20 anni di amore, i due hanno deciso di percorrere strade diverse e ora sono tanti i programmi tv che sono sulle tracce dei diretti protagonisti per un'intervista esclusiva, che potrebbe fare invidia a tutti. Eppure, la conduttrice romana pare abbia in mente altri progetti: niente riflettori, ma un lungo silenzio. Ilary Blasi tornerà in tv? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Ilary Blasi, che pochi giorni fa ha lasciato la casa al mare di Sabaudia, abbia intenzione di prendersi una pausa dal lavoro.

