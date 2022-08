Scudo Bce a difesa dell’Italia, in due mesi comprati 10 miliardi di euro aggiuntivi di Btp (e 15 miliardi in meno di bund tedeschi) (Di martedì 2 agosto 2022) Tra giugno e luglio la Banca centrale europea ha destinato oltre 17 miliardi di euro per la difesa di Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. In particolare Francoforte ha disposto acquisti aggiuntivi di Btp italiani per quasi 10 miliardi di euro e altri 6 miliardi per comprare titoli spagnoli. Viceversa sono scesi di 18,9 miliardi di euro gli acquisti di bond tedeschi, francesi ed olandesi. La flessione ha riguardato soprattutto i bund della Germania (- 14,9 miliardi). I numeri sono stati diffusi oggi dalla banca centrale e sono i primi a mostrare l’operatività delle misure “anti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Tra giugno e luglio la Banca centralepea ha destinato oltre 17diper ladi Italia, Spagna, Portogallo e Grecia. In particolare Francoforte ha disposto acquistidi Btp italiani per quasi 10die altri 6per comprare titoli spagnoli. Viceversa sono scesi di 18,9digli acquisti di bond, francesi ed olandesi. La flessione ha riguardato soprattutto idella Germania (- 14,9). I numeri sono stati diffusi oggi dalla banca centrale e sono i primi a mostrare l’operatività delle misure “anti ...

