Se altri uomini dalle capacità di Draghi hanno ambizioni politiche, gli conviene fingersi mediocri (Di domenica 31 luglio 2022) Sono in molti, increduli di quanto è accaduto, a chiedersi come sia possibile che l'Italia abbia rinunciato a un uomo che in pochi mesi ha risollevato il prestigio e l'economia e riportato il paese, che era precipitato nel ridicolo, al rispetto del mondo intero. Interviene Ottorino Gurgo, giornalista libero: "Mentre Draghi ci ha reso fieri di essere italiani, gli altri ce ne fanno vergognare". La sua presenza induceva al paragone tra lui e gli altri, che si sentivano ancora più minuscoli e inutili. Ora sono alla pari, tutti ugualmente mediocri e si ricreerà l'armonia in parlamento. Il cittadino molto deluso rimpiange Draghi perché non si vede all'orizzonte un altro personaggio di pari livelloCom'è possibile che su 60 milioni di italiani non ce ne sia un altro capace come lui. Lo stesso rimpianto ...

