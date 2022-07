Belen e Stefano pronti a rinnovare le promesse? L’indiscrezione

(Di sabato 30 luglio 2022)De Martino eRodriguez stanno organizzando una festa tra amici e familiari per celebrare il loro amore?Da mesiRodriguez eDe Martino si sono riconciliati e sembra che questa volta la loro chiacchierata e bellissima storia d’amore proceda a gonfie vele. I due approfittano di ogni momento libero per concedersi qualche momento di relax all’insegna dell’amore e del romanticismo.De Martino eRodriguez (Screenshot da Instagram)Di recente i due sono stati paparazzi da Diva e Donna nelle Isole Ponziane in atteggiamenti complici e romantici, segno che la passione tra loro continua ad essere alle stelle nonostante abbiano affrontato delicati momenti di crisi e rotture del loro rapporto. Da poco sono ...

ParliamoDiNews : Flirt Marcuzzi e Stefano De Martino spunta la verità: `Belen e Alessia...` - Velvet Gossip #Foto #Video… - zazoomblog : Belen e Stefano De Martino: cos’è successo nessuno se l’aspettava - #Belen #Stefano #Martino: #cos’è - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: è amore! Lei - infoitcultura : Belen e Stefano, colpo di scena: “Un rito d’amore a Napoli” - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano, dopo anni è in arrivo il secondo -

La Delogu torna a ribadire che tra lei e De Martino non c'è mai stata una love story . Andrea Delogu suDe Martino: "Siamo molto amici, nulla di più" Prima chetornasse insieme a, si parlava di un suo possibile flirt con Andrea Delogu . I due, però, sono soltanto amici. Fatto sta che il loro particolare feeling ha fatto sorgere dei dubbi in ...De Martino eRodriguez non si sono mai lasciati. O meglio, non hanno mai divorziato pur avendo vissuto momenti difficili. Alti e bassi non sono mancati nel corso degli ultimi anni. ...Ormai non è più un segreto, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme tanto che i due avrebbero deciso di non nascondersi ...La bellezza di Belen Rodriguez è disarmante come possiamo notare in un post pubblicato dalla showgirl sul proprio profilo Instagram.