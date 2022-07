Napoli, CdS: “Raspadori nel mirino di Giuntoli, ma non solo” (Di venerdì 29 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS il Napoli ad oggi ha davvero in canna dei colpi importanti, ma da quanto si legge è pronta anche l’ennesima cessione. “Ieri Carnevali, ad del Sassuolo, ha ammesso: «Il Napoli ce lo ha chiesto, vediamo come finirà». Si lavora anche per lo scambio Simeone-Petagna. Al quartier generale del Napoli a Rivisondoli, neanche 17 chilometri da Castel di Sangro, si lavora per definire l’arrivo che, dopo aver completato la difesa con l’arrivo di Kim, chiuderebbe anche il capitolo attacco. Nel frattempo, il West Ham prova a convincere Zielinski: l’accordo tra club non è un problema, anche perché il gap tra domanda (40 milioni) e offerta (36) si è ridotto, ma la missione al momento più delicata è convincere Piotr. L’unica strada? Un ingaggio monstre e dunque molto superiore ai 4 milioni dello ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS ilad oggi ha davvero in canna dei colpi importanti, ma da quanto si legge è pronta anche l’ennesima cessione. “Ieri Carnevali, ad del Sassuolo, ha ammesso: «Ilce lo ha chiesto, vediamo come finirà». Si lavora anche per lo scambio Simeone-Petagna. Al quartier generale dela Rivisondoli, neanche 17 chilometri da Castel di Sangro, si lavora per definire l’arrivo che, dopo aver completato la difesa con l’arrivo di Kim, chiuderebbe anche il capitolo attacco. Nel frattempo, il West Ham prova a convincere Zielinski: l’accordo tra club non è un problema, anche perché il gap tra domanda (40 milioni) e offerta (36) si è ridotto, ma la missione al momento più delicata è convincere Piotr. L’unica strada? Un ingaggio monstre e dunque molto superiore ai 4 milioni dello ...

