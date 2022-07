Si picchiano per vedere Topolino: l’incredibile rissa a Disneyworld (Video) (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug – rissa per vedere Topolino a Disneyworld. l’incredibile fatto avviene a Orlando (Florida) mercoledì. E per i motivi più incredibili. rissa a Disneyworld per vedere Topolino Come riporta Tgcom24, la rissa scatta per la più banale delle questioni: la coda per i biglietti. Protagoniste due famiglie, entrambe in fila per guardare lo spettacolo di Topolino. Un membro di uno dei due nuclei, a un certo punto, si accorge di aver lasciato il telefono sullo scooter e si allontana per prenderlo. Si tratta di una giovane donna che, quando torna, constata che l’altra famiglia non voleva ridarle il posto, inziando a spintonarla. Fox 35 Orlando, sito locale, parla di tre persone arrestate e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug –perfatto avviene a Orlando (Florida) mercoledì. E per i motivi più incredibili.perCome riporta Tgcom24, lascatta per la più banale delle questioni: la coda per i biglietti. Protagoniste due famiglie, entrambe in fila per guardare lo spettacolo di. Un membro di uno dei due nuclei, a un certo punto, si accorge di aver lasciato il telefono sullo scooter e si allontana per prenderlo. Si tratta di una giovane donna che, quando torna, constata che l’altra famiglia non voleva ridarle il posto, inziando a spintonarla. Fox 35 Orlando, sito locale, parla di tre persone arrestate e ...

IlPrimatoN : La follia porta a tre arresti e a un trasporto in ospedale - Nicknameless_ : madó che strazio è tutto un disastro per il mio cuore questo anime ecco perché preferisco gli anime dove si picchia… - DiegoA20_17_38 : @robypec75 @elenamarra18 @napolista Con le mogli, per capire perché li picchiano! ???????????????? - efsosaieti : Fanno per tutta la vita quello che vogliono gli altri, sperando di raggiungere una posizione che gli consenta di po… - sasy_1996 : @LaStampa Aspetto il giorno che succede a Napoli, e quella volta farò il tifo per gli ignoranti che picchiano i medici -