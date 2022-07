WWE: Vince McMahon avrebbe usato i soldi della compagnia per i suoi pagamenti segreti (Di lunedì 25 luglio 2022) Per Vince McMahon potrebbero continuare le beghe legali dopo il suo addio al timone di comando della WWE lo scorso Venerdì. Come emerso nell’articolo di Mike Jhonson del PWInsider, la WWE avrebbe depositato nella mattinata presso la SEC (Security and Exchange Commision, cioè l’ente americano che si occupa di vigilare sulla trasparenza delle azioni in borsa) un plico, in cui dichiarava che Vince Macmahon avrebbe dovuto registrare i pagamenti relativi alle sue vicende “personali” come spese sostenute dalla Società stessa. Ma cosa avrebbe dichiarato di preciso la WWE in quell’atto alla SEC ? Tale assunto partirebbe dalla convinzione che si sarebbe “stabilito preliminarmente che alcuni pagamenti che Vince ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 25 luglio 2022) Perpotrebbero continuare le beghe legali dopo il suo addio al timone di comandoWWE lo scorso Venerdì. Come emerso nell’articolo di Mike Jhonson del PWInsider, la WWEdepositato nella mattinata presso la SEC (Security and Exchange Commision, cioè l’ente americano che si occupa di vigilare sulla trasparenza delle azioni in borsa) un plico, in cui dichiarava cheMacmahondovuto registrare irelativi alle sue vicende “personali” come spese sostenute dalla Società stessa. Ma cosadichiarato di preciso la WWE in quell’atto alla SEC ? Tale assunto partirebbe dalla convinzione che si sarebbe “stabilito preliminarmente che alcuniche...

