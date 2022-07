Giappone, allerta massima per l’eruzione del vulcano Sakurajima: evacuate decine di persone nell’isola di Kyushu (Di lunedì 25 luglio 2022) massima allerta in Giappone, dove nelle scorse ore è eruttato il vulcano Sakurajima, nella zona a sud del Paese asiatico. Almeno due città sull’isola di Kyushu sono state evacuate: l’agenzia meteorologica nazionale ha emesso un allarme di livello 5, il massimo, che era stato preceduto da quello di livello 3, divieto di accesso alla montagna. Secondo quanto riportato al momento sono una cinquantina le persone costrette a lasciare la propria abitazione. Le riprese televisive mostrano lava e pennacchi scuri di cenere che escono dal cratere del Sakurajima. Il vulcano, alto 1.117 metri, ha cominciato la sua attività poco dopo le 20 (ora locale) del 24 luglio. l’eruzione, ancora in corso, ha proiettato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022)in, dove nelle scorse ore è eruttato il, nella zona a sud del Paese asiatico. Almeno due città sull’isola disono state: l’agenzia meteorologica nazionale ha emesso un allarme di livello 5, il massimo, che era stato preceduto da quello di livello 3, divieto di accesso alla montagna. Secondo quanto riportato al momento sono una cinquantina lecostrette a lasciare la propria abitazione. Le riprese televisive mostrano lava e pennacchi scuri di cenere che escono dal cratere del. Il, alto 1.117 metri, ha cominciato la sua attività poco dopo le 20 (ora locale) del 24 luglio., ancora in corso, ha proiettato ...

