Calciomercato Cremonese: sfida al Cagliari per Lapadula

La Cremonese è sulle tracce di Lapadula. I grigiorossi dopo averlo sondato nelle settimane precedenti, hanno avuto un ritorno di fiamma per l'attaccante italo-peruviano, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. Sul calciatore però c'è la forte concorrenza del Cagliari, che ha già fatto una prima offerta al Benevento.

